Где уже вскоре может выпасть до 2 сантиметров снега: синоптик назвала области

В Украину снова пришло похолодание. Ночные морозы усилятся. Да и днем значительного тепла пока не будет. Более того, в части областей ожидается снег.

Так, кое-где еще можно выпасть до 2 сантиметров снега. Об этом ранее рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях может выпасть 2 сантиметра снега

Синоптик прогнозировала, что со среды будет влиять антициклон с центром над северной Европой. Его гребень будет распространяться на территорию Украины. Это и обеспечит в большинстве областей на этой неделе преимущественно погоду без осадков.

Однако, 8 марта на Закарпатье и в Карпатах ночью будет снежить, а днем ожидается дождь.

Кстати, наибольшая вероятность снега на этой неделе в западных областях. В частности, Волынской и Ровенской. Там местами может выпасть 1 – 2 сантиметра снега.

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Прогноз погоды на трое суток

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какая будет погода в течение 7 – 9 сентября. Без осадков, только в четверг на Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Ночью 7 марта ночью 0 – 5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла. На Закарпатье и Юге страны ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла.

8 – 9 марта ночью 2 – 8 мороза, днем 2 – 7 тепла. Однако, на Закарпатье, в субботу местами и на Прикарпатье и Одесской области 9 – 12 градусов.

В Карпатах 7 марта снег при температуре 1 – 6 мороза. 8– 9 марта без осадков, ночью 3 – 8 мороза, днем 0 – 5 тепла.

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Когда в Украине усилятся осадки

Синоптик Игорь Кибальчич писал, что вероятность осадков в Украине заметно увеличится во второй половине месяца. Тогда наше государство чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты.

Кстати, месячное количество осадков ожидается в пределах нормы. Только в западных областях местами выше нормы на 15 – 30 %.