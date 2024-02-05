Уже 2 метра свежевыпавшего снега: Карпаты сильно замело
5 февраля 2024, 14:19Читати новину українською
Украинские Карпаты снова замело снегом. На одной из вершин переметы достигают двух метров.
Речь идет о Поп Иван Черногорский. По состоянию на утро 5 февраля там облачно, видимость ограничена.
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Карпаты снова замело
В Карпатах держится мороз. Впрочем, лишь на несколько градусов ниже нуля. По состоянию на 10 утра столбики термометров достигали -4 градусов.
Ветер южный, юго-западный. Порывы 15 – 17 метров в секунду.
Метель. Переметы свежего снега местами достигают до двух метров,
– сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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Какая будет погода в следующие трое суток
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что 6 февраля пройдут дожди, местами, кроме Юга, с мокрым снегом. Днем на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области без существенных осадков.
- Температура в большинстве западных, южных, Винницкой областях и в Крыму ночью 1 – 6 тепла, днем 8 – 13, в Одесской области до +17. На остальной территории ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 3 – 8 тепла. Только на Востоке и Северо-Востоке 0 – 5 тепла.
- Также синоптики отметили, что в следующие двое суток временами небольшой мокрый снег и дождь. Только на Юге, в четверг и на Севере без существенных осадков.
- В среду, 7 февраля, ночью 2 – 7 градусов, днем 7 – 12 тепла, на юге до +16, в северо-восточных областях ночью 1 – 6 мороза, днем 2 – 7 тепла,
- 8 февраля в большинстве областей, кроме Юга, ожидается снижение температуры на 2 – 6 градусов.
- Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, 6 – 7 февраля порывы 15 – 20, 6 февраля на высокогорье Карпат 25 – 30 метров на секунду.