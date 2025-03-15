Снег в Украине: в каких областях образуется снежный покров до 10 сантиметров

В ближайшие дни в части Украины будет идти снег. Ожидается образование снежного покрова высотой до 10 сантиметров.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптик отметила, что в некоторых регионах ситуация начала меняться в пятницу. Впрочем, в субботу циклон принесет более ощутимые изменения. 15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях даже с переходом в снег.

Это Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области. Даже ожидаем временное образование снежного покрова. Высота от 3 до местами 10 сантиметров, не более. Кое-где, конечно, может быть налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, пока довольно-таки локально, впрочем, все равно надо быть готовыми. Ведь особенно в марте все зависят от температуры, во время которой будут идти эти осадки.

"Если уже будет чуть ниже нуля, то, конечно, весь этот комплекс зимних явлений может быть в этих регионах", – объяснила синоптик.

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Морозы в Украине

Наталья Птуха также рассказала, что уже 17 – 19 марта окончательно изменятся воздушные потоки на северо-западные. На территорию Украины будет поступать с севера арктический воздух.

"Произойдет снижение температуры. Ночью, начиная с 17 числа, температура составит даже -1 – -8 градусов местами по Украине. Днем 0 – +6 градусов", – отметила представительница Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды на 15 – 19 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, по климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры, который за всю историю метеонаблюдений фиксировали в Украине в марте, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов. Впрочем, такие сильные морозы сейчас не ожидаются.