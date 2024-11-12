Где будет снег в ближайшие дни
На этой неделе в Украине будет дождь с мокрым снегом. Также местами ударит мороз до -6 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог
Снег в Украине
Синоптики отмечали, что 12 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях осадки будут преимущественно в виде мокрого снега. Также предупреждали, на дорогах гололедица, на Закарпатье и в Карпатах – гололед.
Температура в течение суток от -3 до +3 градусов. Тем временем на остальной территории Украины ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ночью +3 – -2 градуса, днем +1 – +6. Однако на Юге 0 – +5 и +4 – +9 соответственно.
В последующие двое суток временами небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом,
– прогнозировали в Укргидрометцентре.
Также отметили, температура ночью +2 – -2 градуса, днем +1 – +6. На Юге +1 – +7 и +3 – +9 соответственно, в Крыму еще до +12 градусов.
В Карпатах будет небольшой снег. Только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -6 градусов, днем около 0.
Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.
Какой будет зима в Украине
- На этот вопрос ранее в интервью 24 Каналу ответила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
- Так, Вера Балабух отметила, ожидается, что эта зима будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может на 2 градуса превышать норму.
- Кстати, на протяжении последних лет в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.
- "За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – сказала Вера Балабух.
- В то же время эксперт отметила, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.