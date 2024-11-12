Где будет снег в ближайшие дни

На этой неделе в Украине будет дождь с мокрым снегом. Также местами ударит мороз до -6 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог

Снег в Украине

Синоптики отмечали, что 12 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях осадки будут преимущественно в виде мокрого снега. Также предупреждали, на дорогах гололедица, на Закарпатье и в Карпатах – гололед.

Температура в течение суток от -3 до +3 градусов. Тем временем на остальной территории Украины ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ночью +3 – -2 градуса, днем +1 – +6. Однако на Юге 0 – +5 и +4 – +9 соответственно.

В последующие двое суток временами небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом,

– прогнозировали в Укргидрометцентре.

Также отметили, температура ночью +2 – -2 градуса, днем +1 – +6. На Юге +1 – +7 и +3 – +9 соответственно, в Крыму еще до +12 градусов.

В Карпатах будет небольшой снег. Только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -6 градусов, днем около 0.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

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