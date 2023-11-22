Киев заснежил: какую погоду в столице прогнозируют в ближайшие дни
Источник:КМВА
В среду в Киеве выпал снег. Местные жители радуются, тем временем коммунальщики делают свою работу, а городские власти призывают водителей быть осторожными.
В КМВА рассказали, что во вторник по прогнозу Укргидрометцентра в столице мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
Смотрите также Почти 20 градусов мороза: когда и в каких областях Украины сильно похолодает
Сказочные кадры снега в Киеве
Киевляне радуются снегу и активно публикуют фото в сети. На кадрах можно увидеть, что посыпало здания, крыши автомобилей и деревья.
Снег в Киеве: фото из соцсетей
Снег в Киеве / фото Алины Кулебы для 24 Канала
Снег в Киеве / фото Алины Гаркавы для 24 Канала
Прогноз на ближайшие дниПо прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 и 24 ноября в Киеве тоже ожидается умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица.
Коммунальщики работают по полной
Для устранения последствий снегопада и гололеда Киевавтодор уже вывел на улицы столицы около 300 единиц спецтехники и 300 дорожных работников. Они очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
В КГГА рассказали, что в первую очередь работы проходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах и главных дорожных артериях города.
Отдельно работают коммунальщики. Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.
Вдобавок во дворах к уборке снега привлечено более 160 единиц техники управляющих компаний, более 4 тысяч работников на местах в дежурном режиме.
На дорогах работают службы: фото
Техника зачищает тротуар от снега: смотрите видео