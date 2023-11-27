В Киеве – сильный снегопад: власти рассказали о ситуации в столице и последствиях непогоды

В Киеве 27 ноября продолжает мощно снижать, однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация остается контролируемой. Власти предупреждают киевлян о возможных рисках.

КГВА просит граждан по возможности не уезжать в город на частных автомобилях. В столице работают коммунальщики.

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Ситуация в Киеве

Непогода в Киеве и области продолжает бурлить – метеорологи предупреждают о сложных погодных условиях. Введен II, то есть оранжевый, уровень опасности. Однако ситуация остается контролируемой.

Продолжается сильный снегопад, сильный ветер 22 метров в секунду, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. По состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая,

– сообщили в КГВА.

Город работает в штатном режиме – отключений света не было, как и аварий на газовых станциях. Пассажирский транспорт курсирует по привычному графику, однако движение затруднено. Для ликвидации всех последствий снегопада задействовано 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников. Власти также подготовили пункты обогрева.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – как офлайн, так и онлайн. Родители будут самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в школу.

В городской военные администрации также обратились к водителям с просьбой не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

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