Зима приблизилась к Киеву: в столице пролетает первый снег

В Украину медленно приходит зима. В понедельник, 4 ноября, первый снег выпал в Харькове и Днепре, а затем его увидели уже в Киеве.

24 Канал собрал видео, которые публикуют киевляне. О снеге, к слову, предупреждали синоптики в прогнозе погоды на 4 ноября.

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В столице выпал первый снег

В соцсетях пишут, что "белые мухи" во второй половине дня заметили на левом берегу.

Первый снег заметили в Киеве: смотрите видео

Осадки в виде снега в столице были мелкими и незначительными. В то же время там в течение дня ощутимы порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве выпал первый снег: смотрите видео

В понедельник, 4 ноября, снег прогнозировали почти по всей территории Украины, однако ночью 5 ноября он будет падать только в восточных областях.

Киевляне показали кадры первого снега в городе: смотрите видео