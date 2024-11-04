Зима приблизилась к Киеву: в столице пролетает первый снег
В Украину медленно приходит зима. В понедельник, 4 ноября, первый снег выпал в Харькове и Днепре, а затем его увидели уже в Киеве.
24 Канал собрал видео, которые публикуют киевляне. О снеге, к слову, предупреждали синоптики в прогнозе погоды на 4 ноября.
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В столице выпал первый снег
В соцсетях пишут, что "белые мухи" во второй половине дня заметили на левом берегу.
Первый снег заметили в Киеве: смотрите видео
Осадки в виде снега в столице были мелкими и незначительными. В то же время там в течение дня ощутимы порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве выпал первый снег: смотрите видео
В понедельник, 4 ноября, снег прогнозировали почти по всей территории Украины, однако ночью 5 ноября он будет падать только в восточных областях.
Киевляне показали кадры первого снега в городе: смотрите видео