Аномальные снегопады парализовали Юг Украины: из сугробов спасали кареты скорой и машины

В Николаевской области 11 апреля бушует непогода. Из-за сильных снегопадов на дорогах затруднено движение, некоторые участки перекрыты, а из сугробов продолжают вытаскивать машины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Виталия Кима и Суспильное.

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Снегопады парализовали движение на Юге

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры области, с утра было запрещено движение на дорогах:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр – Николаев (от города Новый Буг до города Николаева);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев (от границы с Кировоградской областью до города Николаева);

Н-24 Благовещенское – Николаев (от города Вознесенск до города Николаева).

Сейчас на участках трасс Александровка – Кропивницкий – Николаев (Н-14) и Одесса – Мелитополь – Новоазовск (М-14) сняли ограничения. В то же время остаются ограничения на участках автомобильных дорог:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+510 – км 129+000 (от границы с Одесской областью до города Николаева);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через город Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (в направлении из города Вознесенск в город Николаев).

Кроме того, Ким отметил, что заблокированным остается участок возле села Нечаяное на Николаевщине. Подъем по дороге заблокирован автомобилями.

Что происходит на дорогах Николаевской области: смотрите видео

Коммунальщики продолжают расчищать дороги – больше в галерее

Похожая ситуация и на дорогах Херсонщины. Спасатели сообщили, что уже оказали помощь 7 водителям, которые застряли на дорогах.

Люди застревают в сугробах

Из-за аномальных снегопадов в Николаевской области водители застревают в сугробах. Речь идет о легковых, грузовых автомобилях и бензовозах. Сейчас спасатели вместе с полицейскими помогают пострадавшим от непогоды.

Полицейские помогают водителям, которые застряли в сугробах – больше в галерее

Кроме того, на Николаевщине трижды оказывали помощь каретам скорой, которые направлялись к пациентам или везли больных в больницу. Так, в Николаеве на Херсонском шоссе медики ехали на вызов, но не смогли самостоятельно продолжить движение. Спасатели оперативно прибыли на место и помогли отбуксировать карету скорой.

Также в Баштанском районе медики везли женщину в больницу с подозрением на инсульт. Дорога оказалась непроездной, поэтому спасатели оперативно отбуксировали карету скорой с пострадавшей.

К слову, Карпаты накрыла мощная метель. В горах видимость минимальная, а снежный покров уже достигает 7 сантиметров.