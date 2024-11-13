Мокрый снег и дождь по всей стране: какой будет погода в Украине 14 ноября
В четверг, 14 ноября, по Украине ожидается ухудшение погодных условий. Фактически все регионы страны накроет мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 14 ноября
Синоптики ожидают 14 ноября облачную погоду во всех областях.
На Юге прогнозируется небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью опустится до 0...+5, днем будет подниматься до +4...+9. В Крыму будет до +12.
На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков. Температура ночью в среднем от +3 до -2, днем столбики термометра будут достигать 0...+5.
В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -1...-6, днем около 0.
В западных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 3 – 8 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев +1...+3
- Ужгород +3...+5
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +2...+4
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +1...+3
- Ровно +1...+3
- Житомир +1...+3
- Винница +2...+4
- Одесса +7...+9
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +2...+4
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +3...+5
- Запорожье +6...+8
- Донецк +3...+5
- Луганск +3...+5
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Укргидрометцентр