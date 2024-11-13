Мокрый снег и дождь по всей стране: какой будет погода в Украине 14 ноября

В четверг, 14 ноября, по Украине ожидается ухудшение погодных условий. Фактически все регионы страны накроет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 14 ноября

Синоптики ожидают 14 ноября облачную погоду во всех областях.

На Юге прогнозируется небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью опустится до 0...+5, днем будет подниматься до +4...+9. В Крыму будет до +12.

На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков. Температура ночью в среднем от +3 до -2, днем столбики термометра будут достигать 0...+5.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -1...-6, днем около 0.

В западных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 3 – 8 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +1...+3

Ужгород +3...+5

Львов +2...+4

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +2...+4

Черновцы +2...+4

Хмельницкий +2...+4

Луцк +1...+3

Ровно +1...+3

Житомир +1...+3

Винница +2...+4

Одесса +7...+9

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +2...+4

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +2...+4

Днепр +3...+5

Запорожье +6...+8

Донецк +3...+5

Луганск +3...+5

Харьков +2...+4

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Укргидрометцентр