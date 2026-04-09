Апрель забыл, что он весна: Украину второй день подряд засыпает снегом
- На западных и северных регионах Украины 9 апреля наблюдаются снегопады, которые повлекли риск гололеда на дорогах.
- В Ивано-Франковской области и других регионах работает спецтехника для расчистки дорог, синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре.
В ряде западных и северных регионов Украины 9 апреля наблюдается резкое ухудшение погоды – с ночи территории накрыли снегопады, создающие риск гололеда на дорогах.
Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, а также погодой делятся украинцы в соцсетях.
В Ивано-Франковской области, по словам руководительницы ОГА, в горных районах в течение суток работала спецтехника: дороги расчищали и обрабатывали противогололедными средствами, в частности на перевалах. Синоптики предупреждают о дожде с мокрым снегом, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду и снижение температуры местами до -2 градусов.
Непогода также задела Закарпатье, Черниговскую, Ровенскую, Житомирскую и Волынскую области – там фиксировали снегопады, местами метели и образование небольшого снежного покрова. Водителей призывают быть осторожными и учитывать сложные погодные условия во время поездок.
На Ивано-Франковщине расчищают снег на дорогах: смотрите видео
Снег в Надворной, Прикарпатье: смотрите видео Вероники Гавриленко (24 Канал)
Снег на Драгобрате: смотрите видео
Черниговскую область заметает снегом: смотрите видео
Какой будет погода в ближайшие дни?
Синоптики прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега с 9 по 11 апреля. В то же время температура ночью может опускаться до заморозков – до 3 градусов мороза.
Осадки в виде мокрого снега также ожидается на Львовщине 9 апреля. Ветер с северо-западного направления будет со скоростью 9 – 14 метров в секунду.