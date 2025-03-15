После +18 во Львов вернулась зима: город засыпает снегом – сказочные кадры

Неожиданно Львов утром 15 марта оказался под снежным покровом. Несмотря на то, что на календаре уже весна, погода решила напомнить о зиме.

Снег быстро покрыл дороги и тротуары, придавая городу волшебный вид. 24 Канал собрал фото и видео сказочной атмосферы во Львове и области.

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Львов снова погрузился в зимнюю атмосферу

Утром 15 марта Львов неожиданно засыпало снегом. После нескольких дней потепления, когда температура воздуха достигала +18 градусов, снегопад стал настоящим сюрпризом для жителей и гостей города. Снегопад создал волшебную зимнюю атмосферу на улицах Львова.

Львов засыпало снегом: смотрите видео

Особенно мило выглядели домашние котики, которые, похоже, не испугались непогоды. На фото можно увидеть пушистых любимцев, которые отправляются в короткие прогулки по снегу.

Котики наслаждаются весенним снегом во Львове / Фото, предоставлено 24 Каналу

Не менее радостными выглядят пушистики, которые с загадочным интересом исследуют снег на своих дворах.

Котики исследуют снег / Фото Ивана Слотила

Заметим, что снегопад не ограничился только Львовом. Область также засыпало снегом. В некоторых населенных пунктах снежный покров выглядел очень сказочно, чем напоминал настоящую зиму, несмотря на то, что прошла уже половина марта.

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К слову, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что 15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди и снег в западных и северных регионах. Она отметила, что потепление в Украину вернутся после 20 марта.