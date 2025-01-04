Настоящая сказка: Львов щедро засыпает снегом

Во Львове 4 января пошел лапатый снег. Город засыпает рыхлым снегом, но водители предупреждают, что дороги могут быть скользкими.

Температура во Львове стремительно снизилась, что повлекло обильный снегопад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Как Львов покрывается снегом

Во Львове 4 января начал падать лапатый снег. Это создало особую зимнюю атмосферу.

Архитектурные памятники города выглядят по-особенному захватывающе под слоем снега.

Водители, впрочем, предупреждают, что дороги города могут быть скользкими, пока коммунальные службы не расчистят снег. Видимость также несколько ограничена. Возможна в частности гололедица, водителям рекомендуется держать дистанцию.

Сейчас, около 18:00 4 января в городе фиксируют температуру в 3° ниже нуля. На Львовщине прогнозируют от -8 до -13° ночью. Днем потеплеет – от 4° ниже нуля до 1° тепла.

Во Львове начал обильно падать снег: смотрите видео

Снег покрывает улицы Львова: смотрите видео

Зимняя атмосфера на центральной площади Львова: смотрите видео

Снегопад возле собора Святых Ольги и Елизаветы во Львове: смотрите видео

Напомним, в Киеве в этот же день, 4 января, наблюдали сильный снегопад, который ухудшил видимость на дорогах. В столице также сильные порывы ветра.