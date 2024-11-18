Перевал между Закарпатьем и Львовщиной засыпает снегом

На Латирском перевале бушует метель. Снегопад затрудняет движение транспорта на дороге.

Непогода накрыла регион вечером 18 ноября. 24 Канал пишет со ссылкой на местного журналиста Виталия Глаголу, что видимость на дороге снижена.

Смотрите также В Украине ухудшится погода: где и когда будут значительные дожди, снег и метели

Что известно о снегопаде на перевале

Движение на Латирском перевале осложняется, работает снегоочистительная техника,

– написал пользователь Евгений Черней, который обнародовал видео.

Виталий Глагола написал, что это первый значительный снегопад в этом сезоне. Очевидцы рассказали, что видимость на дороге снижена, подъемы и спуски могут быть скользкими.

Непогода на перевале между Закарпатьем и Львовской областью: смотрите видео

Спасатели предупреждали, что 19 ноября синоптики обещают на Закарпатье настоящую зиму.

В связи с активизацией циклонической деятельности над Скандинавией и прохождением активных фронтов через Карпаты, в течение 19 – 20 ноября ожидается осложнение погодных условий,

– рассказали в ГСЧС.



Там уточнили, что синоптики прогнозируют:

19 ноября в течение суток дождь и снег, ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед, туман, на горных дорогах гололедица. Днем на высокогорье усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. Ночью в горах снег будет больше на 1 – 3 сантиметра. Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла 3 мороза, днем 3 – 8 тепла, на высокогорье около нуля;

20 ноября: ночью дождь, местами мокрый снег, днем значительные, местами сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом. Ночью и утром в горах местами налипание мокрого снега, на высокогорье сложные отложения гололеда и изморози. В течение суток усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье 25 – 30 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5 мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла, на высокогорье ночью до 3 градусов мороза, днем – нулевая температура.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, связи, работы служб коммунального хозяйства, строительной и туристско-рекреационной отраслей и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили спасатели.