Проезд запрещен: из-за снегопада в некоторых областях ограничили движение для водителей

Из-за ухудшения погоды в нескольких областях Украины ограничили движение автомобилей. На дорогах работают соответствующие службы. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения дорожной обстановки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Где ограничено движение транспорта

Уже второй день во многих областях Украины наблюдается резкое ухудшение погоды, утром местами идет сильный снег и бушует ветер. На дорогах переметы.

В Николаевской и Херсонской областях ввели временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов. Это касается таких автодорог:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр – Николаев от Нового Буга до Николаева;

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев (от границы с Кировоградской областью до Николаева);

Н-24 Благовещенское – Николаев от Вознесенска до Николаева.

На дорогах Николаевской области задействовано 17 единиц дорожной техники, сообщил председатель ОГА Виталий Ким. Для ликвидации гололеда специалисты использовали 147 тонн песчано-солевой смеси. Также от ГП "Агентство развития местных дорог в Николаевской области" привлечено 5 единиц техники и 60 тонн смеси.

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Из-за непогоды 16 тысяч домов в Николаевской области остались без света. Бригады энергетиков работают над восстановлением электроэнергии.

Движение затруднено и в Одесской области. Область накрыла снежная буря, в результате чего наблюдаются массовые пробки. На некоторых трассах транспорт остановился полностью.

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Всего на дорогах общего пользования государственного значения задействовано 355 единиц техники и 450 рабочих. Граждане могут узнать о ситуации на конкретном участке дороги по номеру телефона +38 067 400 60 80.