Снегопад, дождь и шквалы: в Украине – штормовое предупреждение
7 февраля 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В западных областях Украины 7 февраля прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о значительном снеге, дожде и шквальном ветре.
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщают о I уровне опасности – желтом.
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Штормовое предупреждение
В Украине в понедельник, 7 февраля, в западных регионах предупреждают об ухудшении погодных условий:
- На Волыни, Ровненщине, Тернопольщине и Хмельнитчине – ветер 15 – 24 метра в секунду;
- Во Львовской области, Прикарпатье и Буковине – снегопады и сильный ветер 15 – 24 метра в секунду;
- В Закарпатье – значительный мокрый снег и дождь, а также шквалы 15 – 24 метра в секунду.
В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра