Снесем орду, как только пересечет границу, – Залужный обратился к резервистам

Валерий Залужный обратился к резервистам, о призыве которых объявил Владимир Зеленский. Главнокомандующий ВСУ заверил, что резервисты снесут орду, как только она пересечет наши границы.

Соответствующее обращение генерал-лейтенант разместил в Фейсбуке. Залужный сказал, что в это сложное для нашего государства время мы объединены, мужественны и решительны.

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Каждый человек в рядах сил обороны важен

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поблагодарил резервистов за то, что они сразу после приказа о призыве массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы. Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен,

– заявил Залужный.

Добавил, что он как главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитывает на них. Объяснил, что его приоритетом является сохранение жизни личного состава, ведь он несет ответственность за применение Вооруженных Сил Украины.

Армия образца 2022 года – не 2014 года

Говоря об ВСУ, Валерий Залужный заверил, что у нас сейчас армия образца 2022, а не 2014 года.

Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья,

– сказал главнокомандующий.

Валерий Залужный также объяснил, что разработал и утвердил четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке. Именно поэтому ВСУ спокойны и уверены.

Генерал-лейтенант поблагодарил военнослужащих, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции и дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления.

"Вместе мы – сила! Сегодня мы нужны государству, а государство нужно нам и нашим детям!" – подсовывал Валерий Залужный.

Кратко о призыве резервистов

В ночь на 22 февраля Владимир Зеленский на фоне угрозы российского вторжения выступил со срочным обращением к украинцам.

Глава государства объявил о призыве резервистов в особый период.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ заявили, что резервисты оперативного резерва будут в первую очередь проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу. За ними сохраняется рабочее место и зарплата.

Кстати, резервистами называют запасной ресурс украинской армии, который в случае чего позволяет быстро доукомплектовать боевые воинские части подготовленными гражданами. Детальнее о них читайте здесь.

Зеленский издал указ о призыве резервистов "в особый период" – смотрите видео

Полный текст публикации Валерия Залужного

Уважаемые сограждане! Дорогие боевые друзья!

В это сложное для нашего государства время мы объединены, мужественны и решительны. Вот поэтому Победа будет за нами!

Благодарю резервистов оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после отдачи соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы.

Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава, и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины.

Сегодня наша армия образца 2022 года – не в 2014-м. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены.

Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления.

Вместе мы – сила!

Сегодня мы нужны государству, а государство нужно нам и нашим детям!