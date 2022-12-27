Число погибших растет: в США продолжает свирепствовать аномальная снежная буря
Источник:NBC News
В США свирепствует снежная буря, за время которой выпало рекордное количество снега. По прогнозам синоптиков, снегопады еще будут продолжаться. К сожалению, из-за непогоды растет количество погибших.
По состоянию на 27 декабря известно о по меньшей мере 64 погибших в результате непогоды. Снегопады делают невозможным проведение спасательных операций.
Напомним США накрыла аномальная снежная буря: количество жертв возросло до 57
Ненастье продолжает свирепствовать
В городе Баффало в штате Нью-Йорк погибли 28 человек. Местные власти ввели запрет на движение транспортных средств в некоторых районах города, однако есть немало нарушителей.
Сильные снегопады и шквальный ветер существенно ухудшают видимость, а из-за налипания снега коммунальщики просто не успевают расчищать дороги.
Местные власти надеются, что в ближайшее время погода улучшится, однако в ближайшие дни синоптики прогнозируют новые масштабные снегопады.
Снежная буря в США: главное
- Мощный зимний шторм всколыхнул на этой неделе США. Более 1,5 миллиона человек остались без света из-за мощной непогоды.
- Пришлось упразднить тысячи авиарейсов по всей территории страны. Более того, движение трансорта существенно осложнилось – на дорогах участились аварии из-за плохой видимости.
- Известно, что больше всего пострадали восточные штаты. В то же время, сильнейший удар шторма должен прийтись на центральные и северо-восточные регионы.
- По состоянию на 27 декабря одним из наиболее пострадавших штатов является Нью-Йорк и, в частности, город Баффало.