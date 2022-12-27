Число погибших растет: в США продолжает свирепствовать аномальная снежная буря

В США свирепствует снежная буря, за время которой выпало рекордное количество снега. По прогнозам синоптиков, снегопады еще будут продолжаться. К сожалению, из-за непогоды растет количество погибших.

По состоянию на 27 декабря известно о по меньшей мере 64 погибших в результате непогоды. Снегопады делают невозможным проведение спасательных операций.

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Ненастье продолжает свирепствовать

В городе Баффало в штате Нью-Йорк погибли 28 человек. Местные власти ввели запрет на движение транспортных средств в некоторых районах города, однако есть немало нарушителей.

Сильные снегопады и шквальный ветер существенно ухудшают видимость, а из-за налипания снега коммунальщики просто не успевают расчищать дороги.

Местные власти надеются, что в ближайшее время погода улучшится, однако в ближайшие дни синоптики прогнозируют новые масштабные снегопады.

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