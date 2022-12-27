Станом на 27 грудня відомо про щонайменше 64 загиблих унаслідок негоди. Снігопади унеможливлюють проведення рятувальних операцій.

Нагадаємо США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла до 57

Негода продовжує лютувати

У місті Баффало в штаті Нью-Йорк загинули 28 осіб. Місцева влада ввела заборону на рух транспортних засобів у деяких районах міста, однак є чимало порушників.

Сильні снігопади та шквальний вітер суттєво погіршують видимість, а через налипання снігу комунальники просто не встигають розчищати дороги.

Місцева влада сподівається на те, що найближчим часом погода покращиться, однак найближчими днями синоптики прогнозують нові масштабні снігопади.

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