Станом на 27 грудня відомо про щонайменше 64 загиблих унаслідок негоди. Снігопади унеможливлюють проведення рятувальних операцій.
Нагадаємо США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла до 57
Негода продовжує лютувати
У місті Баффало в штаті Нью-Йорк загинули 28 осіб. Місцева влада ввела заборону на рух транспортних засобів у деяких районах міста, однак є чимало порушників.
Сильні снігопади та шквальний вітер суттєво погіршують видимість, а через налипання снігу комунальники просто не встигають розчищати дороги.
Місцева влада сподівається на те, що найближчим часом погода покращиться, однак найближчими днями синоптики прогнозують нові масштабні снігопади.
Снігова буря в США: головне
- Потужний зимовий шторм сколихнув цього тижня США. Понад 1,5 мільйона осіб залишилися без світла через потужну негоду.
- Довелося скасувати тисячі авіарейсів по всій території країни. Щобільше, рух трансорту суттєво ускладнився – на дорогах почастішали аварії через погану видимість.
- Відомо, що найбільше постраждали східні штати. Водночас найсильніший удар шторму має припасти на центральні та північно-східні регіони.
- Станом на 27 грудня одним із найбільш постраждалих штатів є Нью-Йорк та зокрема місто Баффало.