"Уникальная ситуация": в США миллион без света, 11 000 авиарейсов отменили из-за снежной бури
- В США из-за мощного снежного шторма более 1 миллиона домов остались без электроэнергии, а 11 000 авиарейсов были отменены.
- Чрезвычайное положение объявлено в 17 штатах и округе Колумбия.
В США несколько дней подряд продолжается мощный снежный шторм. В десятках штатах объявлено чрезвычайное положение из-за погодных условий.
Зимний шторм охватил восточную часть Соединенных Штатов – от долины реки Огайо и среднего Юга до Новой Англии. Он принес сильные снегопады, мокрый снег, ледяной дождь и сопровождается резким арктическим холодом на большей части страны к востоку от Скалистых гор, пишет Reuters.
Какие последствия мощного зимнего шторма в США?
Предупреждение о зимнем шторме объявили на большей части востока США – это касается около 118 миллионов человек. Еще 157 миллионов американцев предостерегли о сильных морозах – от границы с Канадой до побережья Мексиканского залива.
В северных районах Великих равнин ощутимая температура, с учетом ветра, опускалась до минус 46 градусов.
С момента начала шторма в пятницу, 23 января, в ряде штатов выпало более 30 сантиметров снега. Самые большие снегопады зафиксировали в Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании.
В среднеатлантических штатах сильный снег впоследствии перешел в мокрый снег и ледяной дождь. Это существенно осложнило движение транспорта и работу коммунальных служб. Значительные наслоения льда фиксировались во внутренних районах Восточного побережья – до Атланты.
Президент США Дональд Трамп назвал шторм "историческим". 17 штатов и округ Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за погодных условий.
Сильнее всего шторм ударил по авиаперевозкам. По данным сервиса FlightAware: авиакомпании отменили более 11 000 рейсов в США только за воскресенье. Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вирджинии фактически прекратил работу. В Нью-Йорке, Филадельфии и Шарлотте было отменено не менее 80% рейсов.
На Юге страны ледяной дождь образовал слой льда толщиной до 2,5 сантиметра, что привело к падению деревьев и повреждению линий электропередач.
На пике шторма более 1 миллиона домов и предприятий в восьми штатах – от Техаса до Каролин – остались без электроэнергии. Больше всего пострадал штат Теннесси, на который пришлась примерно треть всех отключений. По состоянию на вечер воскресенья без света оставались более 800 тысяч потребителей.
Ожидается, что в понедельник шторм отойдет от Восточного побережья в Атлантику. В то же время за ним поступит новая волна арктического воздуха, которая продлит период сильных морозов и гололеда еще на несколько дней.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что ситуация является уникальной из-за длительной холодной погоды. По ее словам, лед и в дальнейшем будет отягощать линии электропередач, даже если они не оборвались сразу.
Ранее сообщалось, что в результате шторма в США десятки людей погибли.
Что известно о других стихийных бедствиях в мире?
- Циклон "Гарри" ударил по южным регионам Италии, вызвав 8-метровые волны и значительные разрушения на побережье. Итальянские службы гражданской защиты объявили красный уровень опасности на Сицилии, Сардинии и в Калабрии, проводится эвакуация жителей прибрежных районов.
- В начале месяца Турцию накрыл мощный шторм, который вызвал разрушения и транспортный коллапс в Стамбуле и на западе страны. Шторм осложнил воздушное, наземное и морское сообщение.
- В южных и восточных регионах Испании случилось масштабное наводнение. В регионе фиксировали также торнадо. Непогода привела к человеческим жертвам.