"Снимаю шляпу" перед президентом, – Резников рассказал о поддержке Зеленского

Алексей Резников стал новым министром обороны. После назначения новоизбранный глава ведомства отреагировал на свою должность.

Он отметил, что его главной задачей является сделать украинскую армию профессиональной. Также отметил, что не будет конфликтовать с Генеральным штабом, а наоборот – сотрудничать.

К теме "Бумажная армия" останется в прошлом, – Резников анонсировал изменения в Минобороны

Он признался, что волновался перед назначением. В то же время президент его успокоил. Именно тогда он поверил в свои силы и в то, что может возглавить соответствующее министерство.

"Снимаю шляпу", отдаю должное Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он нашел очень классный подход,

– подчеркнул Резников.

Он поделился, что во время последней встречи и разговора на эту тему с Зеленским, президент выстроил перечень ожиданий и приоритетов. Они касались юридических навыков и опыта.

"Навести порядок в закупках – юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей, которая царит в тех закупках", – отметил Резников.

Назначение Резникова: главное

За назначение Резникова проголосовали 273 народных депутата.

Ранее он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он 1 ноября написал заявление об отставке.

На рассмотрение его назначения пришел и президент Владимир Зеленский.

После своего назначения Резников анонсировал изменения в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде перед тем, как назначили новых министров.

Резников отреагировал на свое назначение: смотрите видео