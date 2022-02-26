Снимали военные объекты: на границе с непризнанным Приднестровьем задержали диверсантов
Источник:телеграм "Думская"
На границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой задержали двух диверсантов, которые фотографировали украинские военные объекты.
При задержании диверсанты сразу же разбили телефоны.
К теме Как тараканы из щелей: в Киеве обезвредили всех диверсантов
Защитники Украины активно работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на территории нашей страны. Так, в Одесской области обнаружили двух диверсантов на границе с Приднестровьем.
Паспорт диверсанта / Фото "Думская"
Мужчины фотографировали военные объекты. Кроме того, они передвигались на таком белом бусе.
Диверсанты передвигались на белом бусе / Фото "Думская"
Ранее в Чернигове заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу! Есть данные, что оккупанты передвигаются на полицейском авто марки Skoda с номерами 5183.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.