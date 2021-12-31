Наш фотограф Валентина Полищук сняла на камеру события, которые сделали 2021 год особенным. Предлагаем просмотреть десятку самых трогательных фото 24 канала.

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День ВСУ

Украинцы 6 декабря отмечали 30-летие Вооруженных сил. В тот зимний день торжества прошли сразу в 6 местах по всей стране: Харькове, Одессе, Краматорске, селе Озерное на Житомирщине, Львове и Киеве.

Все восхищенно наблюдали за войском, которым гордятся и восхищаются – пехотой, танкистами, ракетчиками, артиллеристами, спецназовцами, военной разведкой, десантниками, кибервойсками и многими другими.



Кадр из празднования 30-летия ВСУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стена Плача в Бабьем Яру

На территории мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" появилась Кристаллическая стена плача всемирно известной художницы Марины Абрамович. Она символизирует память, боль, а также жизнь и смерть. Ее длина достигает 40 метров, а высота – 3 метров. В инсталляции использовали украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии.

6 октября, в День памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, украинцы уходили с церемонии открытия стены молча, пытаясь постичь масштабы ужасной трагедии.



Кристаллическая стена плача в Бабьем Яру / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рождение "Да Винчи"

Знаковое событие случилось в Украине 1 декабря: в сессионном зале Верховной Рады президент вручил бойцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло ("Да Винчи") высшую награду – звание Герой Украины. Это стало символом признания добровольцев государством.

На войне парень с 18 лет. В 2014 году его назначили командиром отделения, затем взвода, а в 2015 году он стал командиром роты – самым молодым среди добробатов за всю войну.



Дмитрий Коцюбайло стал Героем Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чествование военными памяти жертв Голодомора

Традиционно в четвертую субботу ноября украинцы чтили память жертв голодоморов. Тысячи взрослых и детей пришли 27 ноября на территорию музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", среди них были и украинские защитники.

Люди приносили зажженные лампадки, цветы, колоски пшеницы и сладости. Они зажигали свечи и молились. Потому что все, в чем теперь нуждаются те, кого жестоко и цинично убила советская власть, это память и молитва.



Украинские военные чтят память жертв Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Военный на День ВСУ

Об украинской армии можно и нужно говорить много. Ведь это невероятные парни и девушки, мужчины и женщины, которые защищают нашу землю на востоке. А еще вдохновляют своими улыбками и позитивным зарядом на веру в светлое будущее.



Украинский военный в День ВСУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Годовщина смерти Екатерины Гандзюк

4 ноября прошло 3 года со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Украинцы почтили ее память – в больших городах возложили цветы и зажгли лампадки.

Люди помнят то, что произошло и при каждом случае будут напоминать об этом, потому что полицейский произвол существует поныне и касается каждого. Украинцы ждут и верят, что наказание настигнет виновников. А до тех пор борьба за правду будет продолжаться.



Украинцы почтили память Гандзюк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акция в поддержку пленных

Родные украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях и в России, 12 октября устроили акцию "Украина, мы есть!". Они напомнили, что украинские пленные находятся в ужасных условиях, над ними издеваются, их унижают и делают это лишь потому, что они украинцы.

Семьи, друзья и близкие ждут их из плена. В то же время Россия делает все, чтобы обмен пленными затянуть. К сожалению, его не удалось провести в 2021 году, как надеялась украинская сторона. Но верим, что 2022 год поможет пленных и их родных снова объединиться.



Родные пленных на акции в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

День Достоинства и свободы

Украинцы 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы. Это день, который считают началом двух знаковых в новейшей истории событий Оранжевой революции и Революции Достоинства. Этот праздник является проявлением мужества и жажды воли нашего народа. А еще свидетельствует о невероятной силе украинцев, когда они объединяются.

В этот день со грустью в душе вспоминали и Героев Небесной Сотни – людей, которые боролись за родную землю, лучшую жизнь на ней.



День Достоинства и свободы в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 канал Возвращение паралимпийцев из Токио Украина гордится своими спортсменами. Но не меньшую гордость вызывают и победы паралимпийцев – людей, которые могли сдаться и "как-то жить". Однако они выбрали путь борьбы, не только на соревнованиях, в том числе и международных, но и ежедневных поединков с собой. Паралимпиада-2020 проходила в Токио и завершилась 5 сентября. После этого украинские спортсмены начали возвращаться домой. Везли они с собой аж 98 медалей. Паралимпийцев встречали с гордостью и слезами на глазах.