Наша фотографиня Валентина Поліщук зняла на камеру події, які зробили 2021 рік особливим. Пропонуємо переглянути десятку найзворушливіших фото 24 каналу.

Читайте також Ведучі 24 каналу привітали українців з Новим роком: святкове відео

День ЗСУ

Українці 6 грудня відзначали 30-річчя Збройних сил. Того зимового дня урочистості пройшли одразу у 6 місцях по всій країні: Харкові, Одесі, Краматорську, селі Озерне на Житомирщині, Львові та Києві.

Усі захоплено спостерігали за військом, яким пишаються та захоплюються – піхотою, танкістами, ракетниками, артилеристами, спецпризначенцями, військовою розвідкою, десантниками, кібервійськами та багатьма іншими.



Кадр з відзначення 30-річчя ЗСУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Стіна плачу в Бабиному Яру

На території меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" з'явилася Кристалічна стіна плачу всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Вона символізує пам'ять, біль, а також життя та смерть. Її довжина сягає 40 метрів, а висота – 3 метрів. В інсталяції використали українське вугілля антрацит і кристали кварцу із Бразилії.

6 жовтня, у День вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру, українці йшли з церемонії відкриття стіни мовчки, намагаючись осягнути масштаби жахливої трагедії.



Кристалічна стіна плачу у Бабиному Яру / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Народження "Да Вінчі"

Знакова подія трапилася в Україні 1 грудня: у сесійній залі Верховної Ради президент вручив бійцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу (Да Вінчі") найвищу нагороду – звання Герой України. Це стало символом визнання добровольців державою.

На війні хлопець з 18 років. У 2014 році його призначили командиром відділення, потім взводу, а у 2015 році він став командиром роти – наймолодшим серед добробатів за всю війну.



Дмитро Коцюбайло став Героєм України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вшанування військовими пам'яті жертв Голодомору

Традиційно у четверту суботу листопада українці вшановували пам'ять жертв Голодоморів. Тисячі дорослих і дітей прийшли 27 листопада на територію музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні", серед них були й українські захисники.

Люди приносили запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі. Вони запалювали свічки й молилися. Бо все, що тепер потребують ті, кого жорстоко й цинічно вбила радянська влада, це пам'ять і молитва.



Українські військові вшановують пам'ять жертв Голодомору​ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Військовий на День ЗСУ

Про українську армію можна й потрібно говорити багато. Адже це неймовірні хлопці й дівчата, чоловіки й жінки, які боронять нашу землю на Сході. А ще надихають своїми усмішками й позитивним зарядом на віру у світле майбутнє.



Український військовий у День ЗСУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Річниця смерті Катерини Гандзюк

4 листопада минуло 3 роки від дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Українці вшанували її пам'ять – у великих містах поклали квіти та запалили лампадки.

Люди пам'ятають те, що сталося і за кожної нагоди нагадуватимуть про це, бо поліцейське свавілля існує понині та стосується кожного. Українці чекають та вірять, що покарання наздожене винуватців. А доти боротьба за правду триватиме.



Українці вшанували пам'ять Гандзюк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція на підтримку полонених

Рідні українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях та у Росії, 12 жовтня влаштували акцію "Україно, МИ Є!". Вони нагадали, що українські полонені перебувають у жахливих умовах, з них знущаються, їх принижують і роблять це лише тому, що вони українці.

Сім'ї, друзі та близькі чекають їх з полону. Водночас Росія робить все, аби обмін полоненими затягти. На жаль, його не вдалося провести у 2021 році, як сподівалася українська сторона. Та віримо, що 2022 рік допоможе полоненим та їхнім рідних знову об'єднатися.



Рідні полонених на акції у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

День Гідності та Свободи

Українці 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи. Це день, який вважають початком двох знакових у новітній історії подій – Помаранчевої революції та Революції Гідності. Це свято є виявом мужності та жаги до волі нашого народу. А ще засвідчує неймовірну силу українців, коли вони об'єднуються. Того дня зі щемом у душі згадували й Героїв Небесної Сотні – людей, які боролися за рідну землю, краще життя на ній.

Повернення паралімпійців з Токіо

Україна пишається своїми спортсменами. Гордість викликають перемоги паралімпійців – людей, які могли здатися і "якось жити". Однак вони обрали шлях боротьби, не лише на змаганнях, зокрема й міжнародних, але й щоденних поєдинків зі собою. Паралімпіада-2020 проходила в Токіо та завершилася 5 вересня. Після цього українські спортсмени почали повертатися додому. Везли вони зі собою аж 98 медалей. Паралімпійців зустрічали з гордістю та сльозами на очах.