Снижают градус напряжения, – военный эксперт об "отводе" войск России

В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности, поэтому их возвращают в места базирования. Такие действия можно расценивать как снижение напряжения со стороны Кремля.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. В то же время в двухсоткилометровой зоне возле украинской границы пока не наблюдают развертывания российских войск.

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По словам Жданова, они занимаются на штатных полигонах и в рамках расписания боевой подготовки.

Что касается Западного военного округа: заявление об окончании этапа учений на полигонах и возвращении частей в пункты постоянной дислокации можно расценивать как снижение напряжения, которое вообще существует, когда войска начинают двигаться и их действия в дальнейшем очень трудно предсказать. Олег Жданов Военный эксперт

В то же время окончание учений России в Черном море также может свидетельствовать о том, что Кремль снижает градус напряжения.

Россия 26 января начала крупные военные учения в Черном море. Уже 31 января корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования.

Жданов рассказал об "отводе" войск России: смотрите видео

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