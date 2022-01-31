Снижают градус напряжения, – военный эксперт об "отводе" войск России
Источник:24 канал
В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности, поэтому их возвращают в места базирования. Такие действия можно расценивать как снижение напряжения со стороны Кремля.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. В то же время в двухсоткилометровой зоне возле украинской границы пока не наблюдают развертывания российских войск.
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По словам Жданова, они занимаются на штатных полигонах и в рамках расписания боевой подготовки.
Что касается Западного военного округа: заявление об окончании этапа учений на полигонах и возвращении частей в пункты постоянной дислокации можно расценивать как снижение напряжения, которое вообще существует, когда войска начинают двигаться и их действия в дальнейшем очень трудно предсказать.
В то же время окончание учений России в Черном море также может свидетельствовать о том, что Кремль снижает градус напряжения.Справка. Россия 26 января начала крупные военные учения в Черном море. Уже 31 января корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования.
Жданов рассказал об "отводе" войск России: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Россия в январе начала проводить военные учения со стрельбами в Западном и Южном военных округах. В них входят регионы, которые граничат с Украиной. Говорится о Воронежской, Белгородской и Брянской областях.
- Уже 29 января в России сообщили, что "военные учения" якобы закончились. Поэтому государство-агрессор отводит часть своих сил.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информация об "отводе войск" России от границ с Украиной является позитивом. Однако одних лишь слов об этом мало. Для выводов нужна более подробная информация.