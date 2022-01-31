Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Водночас у двохсоткілометровій зоні біля українського кордону наразі не спостерігають розгортання російських військ.

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За словами Жданова, вони займаються на штатних полігонах та у межах розкладу бойової підготовки.

Стосовно Західного воєнного округу: заяву про закінчення етапу навчань на полігонах і повернення частин у пункти постійної дислокації можна розцінювати як зниження напруги, яка взагалі існує, коли війська починають рухатися і їхні дії надалі дуже важко передбачити. Олег Жданов Військовий експерт

Водночас закінчення навчань Росії у Чорному морі також може свідчити про те, що Кремль знижує градус напруги.

Довідка. Росія 26 січня розпочала великі військові навчання у Чорному морі. Вже 31 січня кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування.

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Що цьому передувало