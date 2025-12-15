Снизить призывной возраст с 25 до 18 лет: экс-советник Трампа раздает Украине "дружественные" советы
- Бывший советник Трампа предположил, что снижение призывного возраста будет способствовать укреплению оборонных сил.
- Болтон также подчеркнул необходимость более активной борьбы с коррупцией и возможность проведения местных выборов в контролируемых правительством регионах.
Бывший советник американского президента Трампа дал Украине несколько "дружественных" советов. Он призвал усилить борьбу с коррупцией, а также снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы привлечь больше людей к защите страны.
Соответствующие заявления Джон Болтон сделал во время интервью в эфире France 24, передает 24 Канал.
Что сказал Болтон об Украине?
По словам экс-советника Трампа, Украина, подобно Великобритании во время Второй мировой войны, имеет весомые аргументы для своих действий. Он отметил, что проведение выборов во время войны, особенно когда 20% территории страны оккупированы, является невозможным. По его мнению, если говорить о честных выборах, то и в России их нет.
Болтон подчеркнул, что Украине следует активнее демонстрировать борьбу с коррупцией. Он допускает возможность проведения местных выборов в тех регионах, которые остаются под контролем правительства.
Относительно мобилизации, он заметил, что снижение призывного возраста якобы поможет равномернее укрепить оборонные силы страны.
Я думаю – это совет от друга – я думаю, что им (Украине, – 24 Канал) нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны,
– сказал Болтон.
Заметим, что в апреле 2024 года в Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.
Какова позиция Зеленского по этому вопросу?
Предложения, даже откровенные условия к Украине снизить призывной возраст возникали и раньше. В частности западные партнеры предлагали такое решение в обмен на введение санкций против России.
Тогда в Офисе Президента отметили, что Зеленский категорически отвергает такой сценарий, поэтому уменьшение призывного возраста до 18 лет точно не будет реализовано.
Сам Зеленский отмечал, что несмотря на требования Запада Украина пока не видит необходимости в таких изменениях. Он также добавил, что это опасно в нынешних условиях.
В то же время президент подчеркнул, что существует возможность добровольного прохождения службы. В Минобороны есть контракты, поэтому любой, даже моложе 25 лет, может вступить в армию по собственному желанию.