Укр Рус
24 Канал Новости Украины Снизить призывной возраст с 25 до 18 лет: экс-советник Трампа раздает Украине "дружественные" советы
15 декабря, 17:23
3

Снизить призывной возраст с 25 до 18 лет: экс-советник Трампа раздает Украине "дружественные" советы

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Бывший советник Трампа предположил, что снижение призывного возраста будет способствовать укреплению оборонных сил.
  • Болтон также подчеркнул необходимость более активной борьбы с коррупцией и возможность проведения местных выборов в контролируемых правительством регионах.

Бывший советник американского президента Трампа дал Украине несколько "дружественных" советов. Он призвал усилить борьбу с коррупцией, а также снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы привлечь больше людей к защите страны.

Соответствующие заявления Джон Болтон сделал во время интервью в эфире France 24, передает 24 Канал.

Читайте также Нардеп Костенко честно сказал, почему Украине не выгодно идти на переговоры с РФ сейчас

Что сказал Болтон об Украине?

По словам экс-советника Трампа, Украина, подобно Великобритании во время Второй мировой войны, имеет весомые аргументы для своих действий. Он отметил, что проведение выборов во время войны, особенно когда 20% территории страны оккупированы, является невозможным. По его мнению, если говорить о честных выборах, то и в России их нет.

Болтон подчеркнул, что Украине следует активнее демонстрировать борьбу с коррупцией. Он допускает возможность проведения местных выборов в тех регионах, которые остаются под контролем правительства.

Относительно мобилизации, он заметил, что снижение призывного возраста якобы поможет равномернее укрепить оборонные силы страны.

Я думаю – это совет от друга – я думаю, что им (Украине, – 24 Канал) нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны,
– сказал Болтон.

Заметим, что в апреле 2024 года в Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

Какова позиция Зеленского по этому вопросу?

  • Предложения, даже откровенные условия к Украине снизить призывной возраст возникали и раньше. В частности западные партнеры предлагали такое решение в обмен на введение санкций против России.

  • Тогда в Офисе Президента отметили, что Зеленский категорически отвергает такой сценарий, поэтому уменьшение призывного возраста до 18 лет точно не будет реализовано.

  • Сам Зеленский отмечал, что несмотря на требования Запада Украина пока не видит необходимости в таких изменениях. Он также добавил, что это опасно в нынешних условиях.

  • В то же время президент подчеркнул, что существует возможность добровольного прохождения службы. В Минобороны есть контракты, поэтому любой, даже моложе 25 лет, может вступить в армию по собственному желанию.