Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: в СНБО ответили на слухи

В сети распространяют информацию о том, что в Украине готовятся к снижению мобилизационного возраста и мобилизации студентов. Однако в ЦПД заявили, что такие сообщения являются фейком.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине?

В центре рассказали, что в сети распространяются сообщения о том, что в Украине готовятся к снижению мобилизационного возраста и мобилизации студентов, а как "доказательство" приводятся объявления об "актуализации данных воинского учета" в период с 22 по 30 декабря в одном из украинских колледжей.

На самом деле на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы,

– заверили в Центре противодействия дезинформации.

В сети распространяют фейки о мобилизации студентов / Фото ЦПД

"Относительно обнародованного "объявления" от имени одного из аграрных колледжей – Центр не зафиксировал такого сообщения ни на официальном сайте заведения, ни на его подтвержденных страницах в соцсетях", – объяснили в СНБО.

Там добавили, что это указывает на вероятную подделку или манипулятивное использование визуального оформления учебного заведения. "Распространение подобных сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на нагнетание страха, дестабилизацию общественных настроений и дискредитацию государственных институтов", – пишут в ЦПД.

"Цель таких фейков – посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти", – резюмировали в центре.

