Укр Рус
24 Канал Новости Украины Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: в СНБО ответили на слухи
17 декабря, 21:44
3

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: в СНБО ответили на слухи

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Центр противодействия дезинформации заявил, что слухи о снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов в Украине являются фейком.
  • Распространение таких сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на дестабилизацию общества и дискредитацию государственных институтов.

В сети распространяют информацию о том, что в Украине готовятся к снижению мобилизационного возраста и мобилизации студентов. Однако в ЦПД заявили, что такие сообщения являются фейком.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также "Путин не остановится": интервью полковника СБУ о мирных переговорах и мобилизации

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине?

В центре рассказали, что в сети распространяются сообщения о том, что в Украине готовятся к снижению мобилизационного возраста и мобилизации студентов, а как "доказательство" приводятся объявления об "актуализации данных воинского учета" в период с 22 по 30 декабря в одном из украинских колледжей.

На самом деле на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы,
– заверили в Центре противодействия дезинформации.

В сети распространяют фейки о мобилизации студентов / Фото ЦПД

"Относительно обнародованного "объявления" от имени одного из аграрных колледжей – Центр не зафиксировал такого сообщения ни на официальном сайте заведения, ни на его подтвержденных страницах в соцсетях", – объяснили в СНБО.

Там добавили, что это указывает на вероятную подделку или манипулятивное использование визуального оформления учебного заведения. "Распространение подобных сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на нагнетание страха, дестабилизацию общественных настроений и дискредитацию государственных институтов", – пишут в ЦПД.

"Цель таких фейков – посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти", – резюмировали в центре.

Последние новости о мобилизации в Украине: что известно?

  • Недавно в Киевском районном ТЦК в Одессе мужчина порезал себе вены, чтобы избежать мобилизации; он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

  • Его госпитализировали после инцидента, а в ТЦК заявили, что с их стороны не было ни физического принуждения, ни других противоправных действий.

  • К слову, Верховная Рада рассмотрит изменения относительно самовольного оставления части военнослужащими. Генштаб предложил жесткие административные ограничения без уголовной ответственности.