"Вопрос генофонда": в Раде ответили, будут ли снижать мобилизационный возраст

По состоянию на сейчас средний возраст бойца в Вооруженных Силах составляет 30 – 35 лет. Однако сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский. Он добавил, что обсуждений нет ни на одном из уровней.

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Снижение мобилизационного возраста

С одной стороны, у молодых людей лучшие физические данные и высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой – снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда,

– указал Вениславский.

Нардеп убеждает, что вопрос снижения мобилизационного возраста не обсуждается – ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.

Вениславский добавил, что, по его мнению, нужно искать асимметричные решения. Он отметил, что многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Речь идет о дистанционном управлении роботизированными системами и кибербезопасности.

Отметим, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что пока нет предложений как по снижению мобилизационного возраста до 21 года, так нет и призывов снизить верхнюю планку – то есть до 50 лет. В то же время всех военных должен кто-то обеспечивать. Поэтому власть рассматривает вариант экономического бронирования.