В США призывают Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Однако в команде президента считают, что такой шаг не имеет смысла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина. Заметим, что ранее и сам Зеленский говорил, что снижение возраста мобилизации "на сегодня опасно".

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Почему Украина не будет снижать возраст мобилизации

Дмитрий Литвин отметил, что снижать мобилизационный возраст для увеличения армии нет смысла из-за того, что анонсированная ранее техника не поступает вовремя.

Из-за этих проволочек Украине не хватает оружия, чтобы вооружить уже мобилизованных солдат,

– подчеркнул он.

Советник Зеленского отметил, что партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнивать обещания с фактическими поставками. Он отметил, что нельзя рассчитывать, что Украина будет компенсировать молодостью мужчин на передовой задержки в обеспечении или колебания в поддержке.

Напомним, высокопоставленный чиновник администрации Байдена говорил, что мобилизация с 18 лет и увеличение живой силы могут иметь значительное влияние, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте.