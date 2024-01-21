Он заявил, что мобилизационный возраст следует снижать до 22 лет. Ранее Минобороны отмечало снижении планки именно до 25 лет.

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Снижать нужно больше

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Ботом" прокомментировал слухи, что мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет. Он убежден, что этого недостаточно.

Вообще смешно. 25 лет это что? Это взрослый мужик, уже дядя. Ну, по факту, ну в смысле? До 22 нужно снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже,

– заявил он.

Основную проблему мобилизации "Бот" видит в том, что у ТЦК нет диалога с обществом. Он привел пример 3 штурмовой бригады, где есть эта коммуникация, с рекрутами общаются. Люди приходят, они сразу идут на обучение, где их учат.

Военный отмечает, что многие боятся уходить, потому что ничего не умеют. Эти люди верят в миф, что в армии ничего не учат. Однако, как отметил "Бот", новобранцев учат – и это не только в 3 ОШБр.

Мобилизация украинцев