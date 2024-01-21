Він заявив, що мобілізаційний вік потрібно знижувати до 22 років. Раніше Міноборони наголошувало на зниженні планки саме до 25 років.
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Знижувати потрібно більше
Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" прокоментував чутки, що мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років. Він переконаний, що цього недостатньо.
Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже,
– заявив він.
Основну проблему мобілізації "Бот" вбачає у тому, що ТЦК не мають діалогу з суспільством. Він навів приклад 3 штурмової бригади, де є ця комунікація, з рекрутами спілкуються. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, де їх навчають.
Військовий зазначає, що багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє. Ці люди вірять в міф, що в армії нічого не вчать. Однак, як наголосив "Бот", новобранців вчать – і це не лише в 3 ОШБр.
Мобілізація українців
- Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що без мобілізації не обійтися. Пояснив, що нестача особового складу вже відчутна. Буданов повторив заклик вищого військового керівництва держави до збільшення кількості новобранців.
- Володимир Зеленський наголосив, що посилення мобілізації – це передусім питання справедливості. Є люди, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення і вони повинні бути замінені. Однак важливо підготувати нових бійців, розповісти, куди він йде.
- Президент України окрім цього заявив, що не бачить потреби мобілізувати зараз пів мільйона людей. Зеленський виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію. Він не побачив достатньо деталей для ухвалення рішення про мобілізацію 500 тисяч осіб. Перш за все, на це потрібні гроші.