Він заявив, що мобілізаційний вік потрібно знижувати до 22 років. Раніше Міноборони наголошувало на зниженні планки саме до 25 років.

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Знижувати потрібно більше

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" прокоментував чутки, що мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років. Він переконаний, що цього недостатньо.

Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже,

– заявив він.

Основну проблему мобілізації "Бот" вбачає у тому, що ТЦК не мають діалогу з суспільством. Він навів приклад 3 штурмової бригади, де є ця комунікація, з рекрутами спілкуються. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, де їх навчають.

Військовий зазначає, що багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє. Ці люди вірять в міф, що в армії нічого не вчать. Однак, як наголосив "Бот", новобранців вчать – і це не лише в 3 ОШБр.

Мобілізація українців