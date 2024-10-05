Молодежь нужно максимально беречь, – Залужный против снижения возраста мобилизации украинцев

Валерий Залужный высказался о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине. Экс-главнокомандующий ВСУ выступил против мобилизации молодежи 18 – 25 лет.

Об этом он сказал на встрече с украинскими студентами в Лондоне, сообщают "Буквы". Залужный также подчеркнул, что эту категорию украинцев нужно "максимально беречь".

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Почему Залужный против снижения мобилизационного возраста

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании заявил, что не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет. По словам Залужного, эта возрастная категория – это будущее Украины.

Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну,

– убежден Валерий Залужный.

В то же время он высказал мнение, что принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18 – 25 лет, потому что это совершенно другие люди", – подчеркнул он.

К слову, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказывал, что сейчас в Украине не планируют уменьшать мобилизационный возраст. Однако в Раде продолжаются дискуссии относительно того, чтобы еще снизить предельный порог мобилизации на фоне нехватки людей на фронте.

Пока же в Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Его снизили с 27 лет в мае 2024 года.