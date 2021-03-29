Снять судно Ever Given с мели в Суэцком канале помогло полнолуние
Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, 29 марта удалось частично снять с мели. Способствовало этому полнолуние, вызвавшее сильный прилив.
Источник:АР
Об этом издание сообщает со ссылкой на компанию Leth Agencies. В операции по снятию судна с мели участвовали 10 мощных буксиров.
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Что помогло снять судно с мели
Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели лишь частично. По информации сайта MarineTraffic.com, судно все еще находится на месте, где перегородило канал.
Однако сдвиг произошел, а способствовало прогрессу полнолуние. Оно вызвало сильный прилив, в результате чего повысился уровень воды в канале.
В ночь на 29 марта земснаряды выкачали примерно 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом. Однако носовая часть Ever Given остается застрявшей в песчаной глине.
Судно застряло в Суэцком канале:
- 23 марта судно Ever Given, следовавшее из Китая в Нидерланды, село на мель в Египте, в Суэцком канале.
- Среди возможных причин аварии – экипаж не справился с управлением, сильный ветер, а также человеческие ошибки.
- В результате очередь из 369 кораблей, которые хотели пересечь канал, достигла аж берегов Индии.
- Компании, которые транспортируют по каналу товар, ежедневно несут более 400 миллионов долларов убытков.
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