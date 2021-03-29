Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, 29 марта удалось частично снять с мели. Способствовало этому полнолуние, вызвавшее сильный прилив.

Об этом издание сообщает со ссылкой на компанию Leth Agencies. В операции по снятию судна с мели участвовали 10 мощных буксиров.

Читайте также Ever Given наконец сняли с мели в Суэцком канале: видео

Что помогло снять судно с мели

Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели лишь частично. По информации сайта MarineTraffic.com, судно все еще находится на месте, где перегородило канал.

Однако сдвиг произошел, а способствовало прогрессу полнолуние. Оно вызвало сильный прилив, в результате чего повысился уровень воды в канале.

В ночь на 29 марта земснаряды выкачали примерно 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом. Однако носовая часть Ever Given остается застрявшей в песчаной глине.

Судно застряло в Суэцком канале: