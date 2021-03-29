Контейнеровоз Ever Given, який застряг у Суецькому каналі, 29 березня вдалося частково зняти з мілини. Сприяв цьому повний Місяць, який викликав сильний приплив.

Про це видання повідомляє з посиланням на компанію Leth Agencies. В операції зі зняття судна з мілини брали участь 10 потужних буксирів.

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Що допомогло зняти судно з мілини

Контейнеровоз Ever Given вдалося зняти з мілини лише частково. За інформацією сайту MarineTraffic.com, судно все ще перебуває на місці, де перегородило канал.

Однак зрушення відбулося, а сприяв прогресу повний Місяць. Він викликав сильний приплив, у результаті чого підвищився рівень води в каналі.

У ніч на 29 березня земснаряди викачали приблизно 27 кубометрів піску та мулу з дна поруч з контейнеровозом. Однак носова частина Ever Given залишається застряглою в піщаній глині.

Судно застрягло в Суецькому каналі: коротко