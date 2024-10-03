Рютте рассказал, ожидает ли на заседании НАТО снятия разрешения Украине бить вглубь России

Вопрос о снятии ограничений на дальнобойные удары по объектам вглубь России не зависит непосредственно от НАТО. Все члены Альянса самостоятельно решают, каким образом они поддерживают Украину

Такую позицию во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским выразил новый генсек НАТО Марк Рютте, который сегодня, 3 октября, прибыл с визитом в Киев.

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Решение об ударах по России дальнобойным оружием принимает не НАТО

Отвечая на вопрос журналистов, Марк Рютте, который на днях занял должность генерального секретаря Североатлантического альянса, отметил, что ожидает инициированную Байденом встречу в формате "Рамштайн", на которой будут присутствовать члены НАТО и Украина уже 12 октября.

По его словам, Украина имеет право защищаться от российской агрессии, поэтому "международное право на ее стороне". В частности, речь идет о сбивании российских истребителей и ракет "до того, как они могут быть использованы против украинской гражданской инфраструктуры".

В то же время вопрос о снятии ограничений на дальнобойные удары по объектам вглубь России, как говорит Рютте, не зависит непосредственно от НАТО.

Единственная страна, которая в этом виновата, это Россия. В то же время каждый член Альянса имеет свое право рассматривать, как поддерживать Киев. Некоторые вопросы, в частности снятие ограничений, не зависят от НАТО. Это зависит от каждой страны, какие ограничения она может накладывать,

– заявил Рютте.

К слову, генсек НАТО также считает, что Украина сейчас близка к членству в НАТО, как никогда раньше. Наше государство также имеет пакет помощи, который помогает внедрять реформы.