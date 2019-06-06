13:57
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса – это... Ваше мнение

      217 Читати новину українською
      Стоит ли прекращать экономическую блокаду оккупированного Донбасса: опрос
      Стоит ли прекращать экономическую блокаду оккупированного Донбасса: опрос / Фото из открытых источников

      Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма выступил с предложение снять экономическую блокаду с оккупированного Донбасса, которая была введена еще в 2017 году. Как Вы считаете – такой шаг является правильным, или все же это демонстрация слабости новой власти и ее уступки агрессору?

      В 2017 году Украина на государственном уровне ввела экономическую блокаду оккупированных территорий Донбасса. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольными территориями. А объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

      Читайте также: Официальная блокада: что означает прекращение торговли с оккупированным Донбассом

      Предшествовала блокаде со стороны официального Киева блокада торговли с оккупантами, которую вели ветераны войны на Донбассе. В рамках этих мероприятий активисты контролировали перевозку товаров, в частности железнодорожным транспортом, из оккупированных районов Донбасса на подконтрольные Киеву территории. Также они пытались добиться прекращения водо- и электроснабжения на оккупированные территории. По словам нардепа Семена Семенченко, они были вынуждены прибегнуть к таким шагам, поскольку боевики на Донбассе сорвали обмен пленными по формуле "всех на всех".

      Уже при новом президенте Владимире Зеленском глава украинской делегации на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированного Донбасса. По его убеждению, это могло бы стать "большим прорывом".

      Представители прежней власти уже раскритиковали такую инициативу. В частности, пятый украинский президент Петр Порошенко отметил, сегодня для снятия блокады нет никаких предпосылок, поскольку за два года на Донбассе ничего не изменилось в положительную сторону.

      Получается, украинская сторона становится на колени перед оккупантом,
      – возмущенно подчеркнул он.

      Заметим, что решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

      По мнению генпрокурора Юрия Луценко, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет". Он добавил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017.

      Читайте также: "Путь к капитуляции": реакция политиков на инициативу "не стрелять в ответ" на Донбассе

      А как Вы считаете, снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса будет правильным шагом, или все же такие действия – сейчас не актуальны? Выразить своё мнение можете, приняв участие в нашем опросе.

       

       

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3928
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Опрос 24 Блокада Минск Леонид Кучма Социологическое исследование
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      сегодня , 13:16 Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра
      Світлана Попова 884
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сегодня , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1200
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня , 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 6585
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1648
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 506
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук