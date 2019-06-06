Снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса – это... Ваше мнение

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма выступил с предложение снять экономическую блокаду с оккупированного Донбасса, которая была введена еще в 2017 году. Как Вы считаете – такой шаг является правильным, или все же это демонстрация слабости новой власти и ее уступки агрессору?

В 2017 году Украина на государственном уровне ввела экономическую блокаду оккупированных территорий Донбасса. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольными территориями. А объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

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Предшествовала блокаде со стороны официального Киева блокада торговли с оккупантами, которую вели ветераны войны на Донбассе. В рамках этих мероприятий активисты контролировали перевозку товаров, в частности железнодорожным транспортом, из оккупированных районов Донбасса на подконтрольные Киеву территории. Также они пытались добиться прекращения водо- и электроснабжения на оккупированные территории. По словам нардепа Семена Семенченко, они были вынуждены прибегнуть к таким шагам, поскольку боевики на Донбассе сорвали обмен пленными по формуле "всех на всех".

Уже при новом президенте Владимире Зеленском глава украинской делегации на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированного Донбасса. По его убеждению, это могло бы стать "большим прорывом".

Представители прежней власти уже раскритиковали такую инициативу. В частности, пятый украинский президент Петр Порошенко отметил, сегодня для снятия блокады нет никаких предпосылок, поскольку за два года на Донбассе ничего не изменилось в положительную сторону.

Получается, украинская сторона становится на колени перед оккупантом,

– возмущенно подчеркнул он.

Заметим, что решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

По мнению генпрокурора Юрия Луценко, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет". Он добавил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017.

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А как Вы считаете, снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса будет правильным шагом, или все же такие действия – сейчас не актуальны? Выразить своё мнение можете, приняв участие в нашем опросе.