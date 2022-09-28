Одесский горсовет провалил голосование за снос памятника Екатерине II

Ссоры вокруг памятника и его дальнейшей судьбы продолжаются несколько месяцев. Одесситы просят его демонтировать, однако депутаты не спешат принимать такое решение.

Городской совет Одессы провел голосование за решение демонтировать памятник российской императрице Екатерине II и переместить его в краеведческий музей. Местный депутат от Европейской солидарности Петр Обухов рассказал, как прошло заседание.

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Сносить памятник пока не будут

По словам депутата, всего в Одесском горсовете есть 64 депутата. Чтобы снести памятник, необходимо было собрать 33 голоса "за" .

За демонтаж памятника проголосовали всего 17 депутатов. "Против" не был никто, однако большинство народных избранников просто отказались голосовать.

Важно отметить, что голос мэра города тоже учитывался. Геннадий Труханов решил не голосовать.

За снос проголосовали:

Александр Авдеев,

Алексей Асауленко,

Александр Байдерин,

Анастасия Большедворова,

Андрей Вагапов,

Елена Вододюк,

Олег Звягин,

Михаил Карпенчук,

Ольга Кваснитская,

Лилия Леонидова,

Жанна Мандриченко,

Петр Обухов,

Светлана Попова,

Алексей Потапский,

Дарья Рыбак,

Роман Сеник,

Сергей Шматько.

Не голосовали вообще:

Геннадий Труханов,

Алексей Еремица,

Оксана Антонишек,

Олег Брындак,

Людмила Варавва,

Ирина Головатюк-Юзефпольская,

Сергей Данилюк,

Василий Иеремия,

Андрей Кисловский,

Олег Этнарович,

Игорь Коваль,

Владимир Корниенко,

Марина Лозовенко,

Ольга Макогонюк,

Вадим Мороховский,

Левон Никогосян,

Светлана Осауленко,

Татьяна Плаксий,

Сергей Страшный,

Дмитрий Танцура,

Александр Шеремет.

Добавим, что нардеп Ирина Куценко воздержалась от голосования.



Результаты голосования о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе / фото Петра Обухова



Большинство депутатов Одесского горсовета проигнорировали голосование о сносе памятника Екатерине II / фото Петра Обухова

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Ссоры из-за памятника Екатерине II: что стоит знать

28 июня Стефания Цегельник создала петицию о том, чтобы снести памятник Екатерине II. Императрица способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народа , поэтому не заслуживает уважения украинцев.

, поэтому не заслуживает уважения украинцев. Через два месяца, когда петиция собрала достаточно голосов, ее рассмотрел Президент Украины Владимир Зеленский . Он настоял, что следует очистить общественное пространство от памятников имперского и советского наследия.

. Он настоял, что следует общественное пространство Мэр Одессы Геннадий Труханов всячески противится такому решению . Глава пытается сохранить памятник.

. Глава пытается сохранить памятник. 12 сентября одесский активист облил памятник краской в знак протеста. Этим жестом горожане еще раз пытались привлечь внимание власти к судьбе скульптуры.

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