Одессе не нужен памятник Екатерине II, это основное, – писатель о петиции к Зеленскому

В Одессе хотят снести памятник российской императрице Екатерине II, вместо этого предлагают поставить памятник американскому актеру Билли Херрингтону. Для этого даже была создана соответствующая петиция. Местные отмечают, что в Одессе монумент российской императрице точно не нужен.

Об этом 24 каналу рассказал писатель Остап Украинец. По его мнению, городу не нужен памятник Екатерине II, и именно в этом суть петиции.

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Он уверяет, что суть любой петиции против памятника Екатерине II – это, в первую очередь, петиция против памятника императрице. А когда Одесса решит реконтекстуализировать эту локацию, будет на совести одесситов.

Я был бы даже не против, если бы оставив этот памятник, но его дополнили комплексом связанным с крепостным правом, которое она ввела, и напоминанием, что это памятник человеку, который ввел рабовладельческое устройство в Украине, и сделал многих наших предков рабами,

– заявил Украинец.

По его словам, под каким видом юмора одесситы будут воцировать снос этого памятника, безразлично.

"Просто его должно не стать, потому что ему не место в Украине. И эта петиция не единственная, есть петиция за то, чтобы просто снести этот памятник. Суть в том, что это не безальтернативное желание, а дискуссия ушла далеко вперед" , – сказал писатель.

Он отметил, что сейчас россия переименовывает города на оккупированных территориях.

И значит ли это, что после того, как мы их вернем, у нас будут эти названия оставлять, потому что это история? Нет, это маркер оккупации и это нужно ликвидировать. Это же касается и памятника Екатерине II,

– объяснил Украинец.

Императрицу Екатерину II установили в 2007 году. Уже в 2013 году памятник Екатерине II в Одессе охраняли вооруженные бойцы за полмиллиона гривен. Так решил городской совет.

К слову, оккупанты хотят установить памятник царице-тиранке Екатерине II во временно оккупированном Херсоне. Коллаборант Владимир Сальдо для этого даже подписал обращение к помощнику путина Владимиру Мединскому.

Однако русская царица не имеет никакого отношения к Херсону. И активист Владимир Молчанов объяснил, почему это так.

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