В России продолжается день происшествий с БПЛА. Не успели пропагандисты пожаловаться из-за упавшего вблизи Москвы дрона, как пришлось закрывать "Внуково".

Не успели россияне "нарадоваться" падению БПЛА, как произошла новая "неприятность". РосСМИ заголосили о каком-то БПЛА над "Внуково", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Разведка знала, где будет Путин: СМИ заявили, что дрон под Москвой был "сюрпризом" для бункерного

По данным сайта FlightRadar, в небе над "Внуково" сейчас нет самолетов.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство было перекрыто,

– заявляют росСМИ.



Небо над "Внуково" вечером 24 апреля / Скриншот 24 Канала

Первые сообщения о загадочном БПЛА начали появляться около 18:00 по местному времени. Несколько самолетов не начали рейс вовремя. Очевидно, это никого и не расстроило, потому что граждан страны-террориста нигде не рады видеть.

Никаких деталей о БПЛА пока не раскрывают. Впоследствии росСМИ заявили, что пространство над "Внуково" якобы открыли.

Тем временем дрон, изрядно испортивший день россиянам, упал с 17 килограммами взрывчатки. Россияне – в истерике. Они оставляют панические комментарии в соцсетях.