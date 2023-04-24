Россияне – в истерике, опять БПЛА: пространство над российским аэропортом "Внуково" закрывали
В России продолжается день происшествий с БПЛА. Не успели пропагандисты пожаловаться из-за упавшего вблизи Москвы дрона, как пришлось закрывать "Внуково".
Не успели россияне "нарадоваться" падению БПЛА, как произошла новая "неприятность". РосСМИ заголосили о каком-то БПЛА над "Внуково", информирует 24 Канал.
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По данным сайта FlightRadar, в небе над "Внуково" сейчас нет самолетов.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство было перекрыто,
– заявляют росСМИ.
Небо над "Внуково" вечером 24 апреля / Скриншот 24 Канала
Первые сообщения о загадочном БПЛА начали появляться около 18:00 по местному времени. Несколько самолетов не начали рейс вовремя. Очевидно, это никого и не расстроило, потому что граждан страны-террориста нигде не рады видеть.
Никаких деталей о БПЛА пока не раскрывают. Впоследствии росСМИ заявили, что пространство над "Внуково" якобы открыли.
Тем временем дрон, изрядно испортивший день россиянам, упал с 17 килограммами взрывчатки. Россияне – в истерике. Они оставляют панические комментарии в соцсетях.