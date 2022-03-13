Снова была проблема: через 10 минут после отбоя сирены в Ивано-Франковске начали падать ракеты
13 марта 2022 , 08:35Читати новину українською
Оккупанты утром 13 марта обстреляли Ивано-Франковск. Враг стрелял по местному аэропорту.
Как рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, это уже третья атака по аэродрому, передает 24 канал.
Важно Предварительно, в Ивано-Франковске снова били по аэропорту, – Марцинкив
Во Франковске снова проблема с сиренами
В предыдущий раз во время авианалета оккупантов в Ивано-Франковске система оповещения почему-то не сработала.
В этот раз тоже были проблемы. Почти 2,5 часа была тревога, затем дали отбой и буквально через 10 минут начали падать ракеты. Поэтому есть вопросы относительно оповещения,
– сказал Марцинкив.
Ранее мэр города предупреждал, что есть вероятность нового удара по аэродрому. К сожалению, его предположения сбылись.