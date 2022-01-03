Снова неспокойно на Гаити: на премьер-министра совершено покушение

3 января 2022 , 03:44
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Источник:

teleSURtv

На Гаити неизвестные злоумышленники устроили стрельбу у собора в городе Гонаив. Как раз тогда, когда из него выходил глава правительства страны.

Местные правоохранители расценили инцидент как покушение на премьер-министра Ариэля Анри. Однако сам он не пострадал.

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Покушение на премьера Гаити: что известно

Все произошло 2 января во время празднований 218-й годовщины независимости Гаити. В городе Гонаив на севере страны в соборе проходила служба по случаю праздника, которую посетил премьер-министр Ариэль Анри.

Когда он уже выходил из собора, раздались выстрелы. Инцидент попал на видео.

Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место – он не пострадал. Но из-за стрельбы один человек таки погиб, еще несколько получили ранения.

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  • 7 июля 2021 года группа вооруженных людей напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства погиб.
  • Всего по делу об убийстве Моиза задержаны более 40 человек. Однако до сих пор точно не ясно, кто организовал это преступление и зачем.

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Автор: Олесь Друкач