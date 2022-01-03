Снова неспокойно на Гаити: на премьер-министра совершено покушение

На Гаити неизвестные злоумышленники устроили стрельбу у собора в городе Гонаив. Как раз тогда, когда из него выходил глава правительства страны.

Местные правоохранители расценили инцидент как покушение на премьер-министра Ариэля Анри. Однако сам он не пострадал.

Напомним, в декабре На Гаити взорвался бензовоз: погибли 90 человек

Покушение на премьера Гаити: что известно

Все произошло 2 января во время празднований 218-й годовщины независимости Гаити. В городе Гонаив на севере страны в соборе проходила служба по случаю праздника, которую посетил премьер-министр Ариэль Анри.

Когда он уже выходил из собора, раздались выстрелы. Инцидент попал на видео.

Служба безопасности отвела главу кабмина в безопасное место – он не пострадал. Но из-за стрельбы один человек таки погиб, еще несколько получили ранения.

Напомним, на Гаити убили президента

7 июля 2021 года группа вооруженных людей напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства погиб.

Всего по делу об убийстве Моиза задержаны более 40 человек. Однако до сих пор точно не ясно, кто организовал это преступление и зачем.

Убийство президента Моиза: видео о том, как это произошло