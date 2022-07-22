россия снова ударила по Харьковщине: люди слышат взрывы

Местные жители снова услышали звуки взрывов в Харькове. Это произошло во время воздушной тревоги.

Взрывы раздались ориентировочно в 02:03 22 июля. Перед этим оккупанты атаковали Харьков утром 21 июля.

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В Харькове снова слышны взрывы

По данным Суспільного, в 02:02 22 июля в городе объявили о воздушной тревоге и буквально через минуту после этого прогремели взрывы.

В местном телеграм-канале "Харьков Life" сообщили, что россияне снова бомбят область.

В Чугуевском районе пропал свет после "прилета",

– говорится в сообщении.

Кстати, утром 21 июля российские оккупанты ударили по самому заселенному району Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враги обстреляли рынок "Барабашово". Попали в остановку общественного транспорта, расположенную рядом.

В результате обстрела погибли 3 человека. Еще 23 – пострадали.

Кратко об обстрелах Харьковской области

20 июля россияне также атаковали Харьков. Тогда ударили по остановке общественного транспорта. В результате атаки врага погибли пожилые супруги и 13-летний мальчик.

В ночь на 19 июля российские оккупанты обстреливали Чугуевщину. Известно о разрушении многоэтажки.

18 июля враги обстреляли село Калиново в Харьковской области. В результате обстрела один человек погиб, еще один – получил ранения.

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