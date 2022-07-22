Вибухи пролунали орієнтовно о 02:03 22 липня. Перед цим окупанти атакували Харків вранці 21 липня.
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У Харкові знову чутно вибухи
За даними Суспільного буквально о 02:02 22 липня у місті оголосили про повітряну тривогу й буквально за хвилину після цього пролунали вибухи.
У місцевому телеграм-каналі "Харьков Life" повідомили, що росіяни знову бомбардують область.
У Чугуївському районі зникло світло після "прильоту",
– мовиться у повідомленні.
До речі, вранці 21 липня російські окупанти вдарили по найзаселенішому району Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що вороги обстріляли ринок "Барабашово". Поцілили в зупинку громадського транспорту, яка була розташована поруч.
Унаслідок обстрілу загинуло 3 людей. Ще 23 – постраждали.
Коротко про обстріли Харківської області
- 20 липня росіяни також атакували Харків. Тоді вдарили по зупинці громадського транспорту. Внаслідок атаки ворога загинули літнє подружжя та 13-річний хлопчик.
- У ніч проти 19 липня російські окупанти обстрілювали Чугуївщину. Відомо про руйнування багатоповерхівки.
- 18 липня вороги обстріляли село Калинове на Харківщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень.
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