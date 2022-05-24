Снова "прилетело" с территории России: вечером пограничье Сумщины обстреляли 15 раз

Оккупанты обстреливают приграничные районы Сумщины с территории России. Да, 24 мая всего за один час враг обстрелял область 15 раз.

Военные сообщили, что потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях или ранениях среди местного населения не поступала.

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Оккупанты 15 раз обстреляли приграничье Сумщины

около 17:05 – 17:18 зафиксировали 7 взрывов (“приходов”) с территории России в сторону населенного пункта Бояро – Лежачие. Вероятно обстреляли из миномета.

Около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово.

Последние обстрелы Сумщины: коротко

23 мая с территории России оккупанты обстреляли село Мезеновка Краснопольской общины из минометов и артиллерии. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе произошел пожар на старой ферме.

В этот же день оккупанты били по Белополью и его окрестностям как из ракет, так и из САУ. А около часу ночи российские оккупанты нанесли еще и авиаудар. В результате вражеских атак повреждения получили 11 домов гражданских.

Утром 21 мая российские военные обстреляли Эсманскую общину из артиллерии. Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Сообщали о 6 "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка.

В течение 17 мая зафиксировали 70 взрывов. А накануне оккупанты пытались вести наступление в направлении Сумской области и прорвать оборону региона. Враги работали под прикрытием артиллерии. Несколько дней велись бои.

К счастью, ВСУ сумели отбить вражескую атаку. Поэтому пересечь государственную границу российским военным не удалось. И поскольку попытки оккупантов были напрасными, они не прекращают обстрелы пограничных населенных пунктов.

К слову, в последнее время обстрелы Сумщины усилились, это может указывать на вероятное наступление россиян. В частности, Живицкий считает, что недавние бои могут являться признаком того, что Россия ведет разведку. Таким образом, оккупанты пытаются определить оборонную способность Украины.

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