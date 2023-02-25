Снова просчитались, – военный эксперт о возможностях россиян для мощного наступления

В последние месяцы отовсюду звучали предупреждения о новом "большом наступлении" россиян. Впрочем, ожесточенные бои на линии фронта не прекращались.

Сегодня россияне более 100 раз обстреляли ВСУ на разных участках фронта. Так, наступление россиян уже началось. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Есть ли возможность для

По словам Гетьмана, россияне уже начали анонсированные наступательные действия, но просчитались. В прошлом году они планировали "за три дня взять Киев" и "за две недели дойти до Львова". Мол, они "вторая армия мира", которая всех победит. Однако оккупанты не учли мощность наших Вооруженных Сил.

Есть определенное продвижение, ведь там много людей и тяжелые бои. Но не такое, как им того хотелось бы,

– заметил майор запаса ВСУ.

Военный эксперт добавляет, что россияне хотели вернуть Лиман и Изюм. Были планы через Харьков, Полтаву, Запорожье выйти в город Днепр и окружить нашу большую группировку. Также было намерение из Беларуси через запад Украины выйти в Приднестровье.

Там наполеоновские планы были, но пока ничего не выходит. Создается впечатление, что они стали пугаться наступать большими силами. Россияне сосредоточили на линии фронта 97% российской армии,

– утверждает Гетман.

Вражеские войска пытаются атаковать и продвигаться. Однако, считает Гетман, они начинают бояться применить все сосредоточенные там силы.

Они видят, какие потери понесут: по меньшей мере, батальон пехоты убитыми и батальон ранеными каждый день. Они теряют около взвода к танковой роте ежедневно. Это большие потери даже для российской армии, имеющей большой мобилизационный ресурс,

– говорит ветеран российско-украинской войны.

Скорее всего, захватчики не решатся бросить все силы в бой. Если мы их обезвредим, у них вообще не останется военных. "Это наступление они будут наращивать и прожимать. Однако все силы не будут бросать, ведь Россия просто останется без армии", – подытожил Алексей Гетьман.

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