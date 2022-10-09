Снова за старое: КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря, – СМИ

Северная Корея снова запустила ракеты в сторону Японского моря. Это произошло после того, как США и Южная Корея завершили совместные учения.

Запуск ракет Ким Чен Ин осуществил в ночь с субботы на воскресенье 9 октября по местному времени. В США уже отреагировали на это событие.

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КНДР выпустила новые ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Японского моря в воскресенье (9 октября – 24 канал). Это произошло после того, как накануне Сеул и Вашингтон завершили военно-морские учения с участием американского авианосца,

– говорится в сообщении.

Более того, Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о седьмой подобной провокации за две недели. Подробности там не сообщили.

США знают о запуске ракет

Соединенные Штаты Америки заявили, что им известно о том, что Северная Корея выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. По их данным:

известно о двух запусках баллистических ракет;

США проводят тесные консультации с союзниками и партнерами;

по их оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории или для их союзников.

Тем не менее Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Однако заверили, что обязательства США по защите Японии и Южной Кореи – неизменны.

Следует вспомнить, что буквально 5 октября США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР. По данным СМИ, ракета Северной Кореи перелетела через Японию. Это спровоцировало шквал критики со стороны ЕС и США.

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