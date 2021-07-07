Со скоростью 120 километров в час: к побережью Флориды приближается ураган "Эльза"

7 июля 2021 , 11:35
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Источник:

Национальный центр США по слежению за ураганами

Шторм "Эльза" в ночь на 7 июля усилился до урагана первой категории. Он уже приближается к северному побережью штата Флорида, что в США.

Ураган "Эльза" движется со скоростью ветра 120 километров в час. Власти предупреждают людей об опасности.

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"Эльза" надвигается на Флориду

В ночь с 6 на 7 июля ураган был ориентировочно в 165 километрах на юго-запад от Тампы, что во Флориде. Он двигался на север.

По информации губернатора Флориды Рона Десантиса, – ожидают, что ураган обрушится на береговую часть Флориды утром 7 июля. Это может произойти ориентировочно между 8:00 и 9:00 часами по восточному времени США и в 15:00-16:00 часов по-киевскому.

Предварительно известно, что он будет в районе залива Тампа.

В посольстве США украинцев предостерегают от путешествий

Посольство рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить указанный регион:

  • по возможности воздержаться в ближайшее время от поездок;
  • следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации;
  • следовать инструкциям местных спасательных служб;
  • а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.
Обратите внимание! В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории США, гражданам Украины следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в США по номеру телефона: +1-202-322 2616.

Ураган "Эльза": что известно

  • Тропический шторм "Эльза" уже пронесся в восточной части Кубы.
  • Он принес непрерывный ливень и метровые волны.
  • Более всего страдало южное побережье Карибского острова. Там более 1 100 человек сообщили о повреждении домов, 62 дома обрушились.
  • К сожалению ураган "Эльза" унес жизни 3 человек. Трагедии произошли в Сент-Люсии и Доминиканской Республике.
  • Предварительно известно, что до 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5.
  • Он образовался в Карибском море и движется в сторону США.
Автор: Діана Квасневська