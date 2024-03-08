Со Средиземноморьем ситуация интересная, – в ВМС о вероятности угрозы обстрелов из этого региона

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что ситуация в Черном и Азовском морях стабильная и безопасная. В частности, в первом уже четвертые сутки подряд фиксируется отсутствие российских кораблей.

В то же время в Азовском море продолжает дежурить 1 единица вражеского судна к северу от так называемого Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Какова ситуация в Средиземном море

Представитель Военно-морских сил рассказал, что по состоянию на сейчас в Средиземном море фиксируется довольно необычное положение.

На самом деле в Средиземноморье ситуация интересная, поскольку там даже остались те единицы, которые штатно входят в Черноморский флот России. И которые не смогли вернуться в пункты базирования через турецкие проливы,

– рассказал он.

Как отметил Плетенчук, эти суда не смогли вернуться в Черное море из-за действия Конвенции Монтре.

Он напомнил, что это позволяет Турции принять решение о запрете проходить тем проливом кораблей, то есть боевых единиц, принадлежащих странам, ведущих войну.

Конечно, что с той части мира с той акватории нанести огневое поражение по территории Украины для врага фактически невозможно,

– добавил чиновник.

По его словам, такой практики не было, поскольку для этого ракеты должны пересечь воздушное пространство стран Североатлантического альянса. А это согласно международному праву фактически может трактоваться как нападение.

Поэтому, как заметил Плетенчук, таких случаев не было.

Россия имеет ограниченное влияние в Черном море: коротко