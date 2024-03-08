Со Средиземноморьем ситуация интересная, – в ВМС о вероятности угрозы обстрелов из этого региона
В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что ситуация в Черном и Азовском морях стабильная и безопасная. В частности, в первом уже четвертые сутки подряд фиксируется отсутствие российских кораблей.
В то же время в Азовском море продолжает дежурить 1 единица вражеского судна к северу от так называемого Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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Какова ситуация в Средиземном море
Представитель Военно-морских сил рассказал, что по состоянию на сейчас в Средиземном море фиксируется довольно необычное положение.
На самом деле в Средиземноморье ситуация интересная, поскольку там даже остались те единицы, которые штатно входят в Черноморский флот России. И которые не смогли вернуться в пункты базирования через турецкие проливы,
– рассказал он.
Как отметил Плетенчук, эти суда не смогли вернуться в Черное море из-за действия Конвенции Монтре.
Он напомнил, что это позволяет Турции принять решение о запрете проходить тем проливом кораблей, то есть боевых единиц, принадлежащих странам, ведущих войну.
Конечно, что с той части мира с той акватории нанести огневое поражение по территории Украины для врага фактически невозможно,
– добавил чиновник.
По его словам, такой практики не было, поскольку для этого ракеты должны пересечь воздушное пространство стран Североатлантического альянса. А это согласно международному праву фактически может трактоваться как нападение.
Поэтому, как заметил Плетенчук, таких случаев не было.
Россия имеет ограниченное влияние в Черном море: коротко
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что агрессор сейчас ограничен в возможностях и не может чувствовать себя безопасно даже в центральной части Черного моря. Кроме того, использование носителей крылатых ракет тоже остается ограниченным.
- По его словам, корабельная группировка не может подойти к нашему берегу и не может в полной мере использовать носители крылатых ракет из-за того, что они отрезаны от Крыма, где эти ракеты загружают на корабли, они вынуждены использовать для этого воздушное пространство.
- Поэтому, по словам Плетенчука, основной проблемой остается незакрытое небо над Черным морем, где "господствует, к сожалению, российская авиация". Но даже авиацию они уже начинают применять именно стратегического уровня, потому, что с тактическим у них так же возникли проблемы в Черном море.