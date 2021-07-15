Со стороны российских миротворцев: Азербайджан заявил об обстреле возле освобожденной Шуши

Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.

Азербайджан заявил, что они также открыли ответный огонь. Сообщили также, что жертв и раненых с азербайджанской стороны нет.

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Азербайджан заявил о новом огне

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша,

– заявили в Минобороны Азербайджана.

Говорится о том, что огонь открыли со стороны армянских вооруженных отрядов. Последние находятся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Азербайджан открыл ответный огонь. Также сообщили, что погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджана нет.

В Минобороны Армении пока об этом инциденте не сообщают ничего.

Что этому предшествовало