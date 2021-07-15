Со стороны российских миротворцев: Азербайджан заявил об обстреле возле освобожденной Шуши
Источник:Минобороны Азербайджана
Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.
Азербайджан заявил, что они также открыли ответный огонь. Сообщили также, что жертв и раненых с азербайджанской стороны нет.
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Азербайджан заявил о новом огне
В ночь на 15 июля из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии Азербайджана в окрестностях города Шуша,
– заявили в Минобороны Азербайджана.
Говорится о том, что огонь открыли со стороны армянских вооруженных отрядов. Последние находятся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Азербайджан открыл ответный огонь. Также сообщили, что погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджана нет.
В Минобороны Армении пока об этом инциденте не сообщают ничего.
Что этому предшествовало
- Утром 14 июля произошло очередное обострение на границе Армении и Азербайджана.
- Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
- Министерство обороны Армении сообщило, что перестрелка произошла в районе населенного пункта Ерасх. Вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.
- Армения утверждает, что ее военные хотели остановить работы. В то же время Азербайджан в ответ открыл прицельный огонь.
- В Минобороны Азербайджана сообщили, что обнаружили на территории страны незаконные армянские вооруженные формирования. Азербайджанские военные обстреляли их вблизи города Шуша.
- Перед тем перестрелка была 7 июля. Стороны обвинили друг друга в провокациях.