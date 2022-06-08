Со временем в России запретят все, кроме одного слова

Здесь как раз на Московии запретили что-либо говорить о российской армии, войне, погибших и золотовалютных резервах (точнее, все засекретили, говорить пока можно, но думайте, кому и что говорите, так что лучше помолчать).

Думаю, что в перспективе количество ограничений будет расти: нельзя будет говорить о ценах, магазинах, продуктах питания, лекарствах, работе, образовании, путешествиях...

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Перспективы жизни в России

В конце концов, невинные бытовые темы также будут запрещены, поскольку несут в себе потенциальную угрозу перехода на другие, более опасные темы. Со временем единственным разрешенным словом будет "путин".

Уже сейчас, как говорят российские социологи, "путин" является ответом на любой вопрос в опросах, которые касаются "спецоперации", или каких-то невинных бытовых вопросов (невинных вопросов не существует, как вы уже понимаете).

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Со временем в России останется разрешенным только одно слово / Фото Getty Images

Следовательно, со временем единственным разрешенным словом будет "путин", но впоследствии и его запретят, и останется только "абирвалг".

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